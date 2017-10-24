Нефтеюганск примет Международный турнир по вольной борьбе на призы Владимира Семенова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.10.2017 18:06

Соревнования пройдут 28-го и 29-го октября в центре «Жемчужина Югры».

На турнир приедут борцы из 16 стран мира. Также ожидается прибытие большого количества почетных гостей и болельщиков. В программе мастер-классы от чемпионов, таких как Али Багаутинов (двукратный чемпион мира, чемпион Европы и пятикратный чемпион России по боевому самбо) и Владимир Минеев (боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта).

К слову, эти состязания официально включены в международный календарь Объединенного мира борьбы. Условия отбора участников стали строже - требуется активная лицензия спортсмена.