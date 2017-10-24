20 тысяч рублей штрафа за признание в любви

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.10.2017 18:43

Такую сумму необходимо заплатить фирме, на здании которой и появилась надпись. В администрации Сургута говорят, что были нарушены Правила благоустройства города – фасад находился в ненадлежащем состоянии.

При этом компания выкрасила любовное признание в цвет фасада. Это учли в административной комиссии и назначили минимальный штраф – 20 тысяч рублей.

Кстати, сургутяне могут жаловаться чиновникам на подобные надписи на домах. Для этого необходимо отправить фотографию по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием даты, времени и места съемки.