НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20 тысяч рублей штрафа за признание в любви

24.10.2017 18:43

Такую сумму необходимо заплатить фирме, на здании которой и появилась надпись. В администрации Сургута говорят, что были нарушены Правила благоустройства города – фасад находился в ненадлежащем состоянии. 

При этом компания выкрасила любовное признание в цвет фасада. Это учли в административной комиссии и назначили минимальный штраф – 20 тысяч рублей.

Кстати, сургутяне могут жаловаться чиновникам на подобные надписи на домах. Для этого необходимо отправить фотографию по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием даты, времени и места съемки.

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