Югорские власти предлагают ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 09:21

С такой инициативой они выступили после серьезной аварии на трассе «Нижневартовск – Радужный».

Фото: 86.mvd.ru

Напомним, 22 октября столкнулись три автомобиля. Два человека погибли, в том числе 11-летняя девочка, и шесть человек пострадали. Как выяснилось, виновник аварии за два года был 47 раз оштрафован за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чиновники считают, что «необходимо усиливать персональную ответственность водителей, системно нарушающих правила дорожного движения. С этой целью будут разработаны предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях РФ», - говорится в сообщении.

Предлагается ввести бальную систему, увеличить размеры штрафов за превышение скорости, а также лишать водительских прав пожизненно. После детальной проработки эти предложения будут направлены Губернатором в Правительство России.