12-летнюю девочку в Сургуте истязали родственники

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 10:41

Сейчас ребенок с травмами находится в ожоговом отделении городской больницы.

Фото: newsbel.by

О насилии узнали органы опеки, которые и отправили девочку к медикам. Ее тетя пояснила, что лечила ребенка народными методами, так как медицинского полиса не было. Информагентства пишут, что подросток также подвергался постоянным избиениям. Сами родственники свою вину не признают. Полицейские возбудили уголовное дело.

Ситуация находится на контроле в администрации и у председателя таджикской диаспоры в городе Файзуло Аминова.

Как пишет ugra-news, 12-летняя уроженка Таджикистана проживала в Сургуте с дальними родственниками. Семья девочки находится на родине. Приехать в Сургут она не может из-за тяжелого материального положения.