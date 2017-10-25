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В Покачах водитель иномарки сбил двух женщин с детьми и скрылся

25.10.2017 11:07

 Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре, авария произошла 24 октября около 18 часов вблизи остановки общественного транспорта на улице Таежной. 

Фото: 86.mvd.ru 

Водитель автомобиля «Киа Рио» допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.  Затем авто влетел в остановку. После этого водитель оставил машину и убежал.

Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками полиции, 35-летний подозреваемый задержан.

Женщины 26 и 29 лет, а также две девочки 2014 и 2016 годов рождения, получили различные травмы.

 

 

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