В Покачах водитель иномарки сбил двух женщин с детьми и скрылся

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 11:07

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре, авария произошла 24 октября около 18 часов вблизи остановки общественного транспорта на улице Таежной.

Фото: 86.mvd.ru

Водитель автомобиля «Киа Рио» допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Затем авто влетел в остановку. После этого водитель оставил машину и убежал.

Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками полиции, 35-летний подозреваемый задержан.

Женщины 26 и 29 лет, а также две девочки 2014 и 2016 годов рождения, получили различные травмы.