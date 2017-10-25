Уровень регистрируемой безработицы в Югре не изменился и составляет 0,44%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 12:18

Этот показатель по-прежнему один из самых низких в УрФО и более чем в два раза ниже уровня безработицы в целом по России.

По сравнению с прошлым годом численность зарегистрированных безработных в нашем регионе уменьшилась на 14,7%. Снижение произошло в 8 муниципалитетах, наибольшее: в Ханты-Мансийске - на 42 человека, в Нягани - на 29 человек, в Сургуте и Пыть-Яхе - по 10 человек.

Работодателям необходимы около 15,5 тысяч сотрудников. Это в три раза превышает количество стоящих на учете безработных.