НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уровень регистрируемой безработицы в Югре не изменился и составляет 0,44%

25.10.2017 12:18

Этот показатель по-прежнему один из самых низких в УрФО и более чем в два раза ниже уровня безработицы в целом по России. 

По сравнению с прошлым годом численность зарегистрированных безработных в нашем регионе уменьшилась на 14,7%. Снижение произошло в 8 муниципалитетах, наибольшее: в Ханты-Мансийске - на 42 человека, в Нягани - на 29 человек, в Сургуте и Пыть-Яхе - по 10 человек.

Работодателям необходимы около 15,5 тысяч сотрудников. Это в три раза превышает количество стоящих на учете безработных.

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