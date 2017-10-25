Новые режимы светофоров вводятся в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 14:24

Об этом на своих официальных страницах в соцсетях рассказал глава города Вадим Шувалов.

По его словам, «план может расходиться с фактом, как это уже было на перекрестке Университетской и Пролетарского проспекта». После многочисленных обращений сургутян, «зеленый свет» продлили еще на 5 секунд. Вадим Шувалов также поблагодарил водителей за терпение, «потому что оказаться в пробке там, где ее, как правило, не бывает — не самый приятный сюрприз».

Напомним, что о работе светофоров в городе можно сообщить по телефону ГИБДД Сургута: 76-10-13.