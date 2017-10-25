Шагающий автобус прошел по улицам Сургута безопасным маршрутом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 14:42

В рамках акции «Пешеход на переход – водителю, внимание!» школьники Сургута приняли участие в городском профилактическом мероприятии «Шагающий автобус».

Фото: ГИБДД по Сургуту

Перед тем, как учащиеся сургутских школ прошли безопасным маршрутом «Дом-школа-дом» по улицам города, ребята прослушали от автоинспекторов инструктажи безопасного поведения на дороге для пешеходов, вспомнили о значениях дорожных знаков и разметок, о правилах перехода проезжей части, передвижения в жилых зонах и придворовых территориях.

Как отметил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Юрий Бажин, подобные мероприятия являются очень полезными для всех участников дорожного движения и способствуют закреплению знаний Правил дорожного движения и привитию навыков дисциплинированного поведения на дороге водителей и пешеходов.