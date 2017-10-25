Старшеклассники Югры могут попробовать сдать ЕГЭ на тренажере

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.10.2017 17:06

В сети запущен специальный онлайн-тест.

Его авторы - организаторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном». Они считают, что тренажер поможет избавить детей от волнения перед настоящим экзаменом, а также подскажет, какие темы стоит повторить.

Чтобы протестировать себя, нужно подать заявку на участие в проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном» через сайт: testdrive.urfu.ru. Те, кто наберет больше всего баллов, смогут претендовать на поездку на новогодние каникулы в Екатеринбург, чтобы принять участие в тестировании системы высшего образования.