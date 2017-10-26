НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне могут рассказать о благоустройстве в своем районе

26.10.2017 12:56

Большой опрос подготовила администрация города.

Фото: admhmao.ru

Чиновники интересуются отношением горожан к текущему и желаемому уровню благоустройства района, в котором они живут. Ссылка на опрос есть на официальных страницах в соцсетях Вадима Шувалова.

Как пишет сам глава, одна из основных проблем заключается в незавершённости межевания территории Сургута. Это значит, что много мест до сих пор носят статус бесхозных.

Проблема и для жителей, и для чиновников с управляющими компаниями. Для горожан – это невозможность построить детскую площадку во дворе, отремонтировать дорогу возле дома; для администрации – невозможность взять территорию на баланс для ее благоустройства, пишет Вадим Шувалов.

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