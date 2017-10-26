По Сургуту разбросали листовки с призывами не смотреть «Матильду»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.10.2017 13:04

Авторы листовок называют новую картину режиссёра Алексея Учителя «грубейшим нарушением человеческого достоинства православных верующих, оскорблением их религиозных чувств».

Фото: kino.tass.ru

Фильм «Матильда», повествующий об отношениях будущего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выходит в широкий прокат 26 октября. В крупнейшем городе Югры его будут демонстрировать в кинотеатрах «Синема-парк», «Каро», «Вершина».

Напомним, что ранее департамент культуры Югры разослал в кинотеатры округа письма с пожеланием «учитывать настроение в обществе», принимая решении о показе «Матильды». Многие восприняли это как фактический запрет.