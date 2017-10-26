День народного единства в Сургуте отметят с размахом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.10.2017 15:30

Администрация города планирует провести около 80 мероприятий, приуроченных к этой дате. Большинство из них состоятся в детских садах и школах.

Фото: tomsk.ru

Отмечать праздник горожане начнут уже 3 ноября. В этот день стартует Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Стать его участником и проверить свои знания можно будет на трех площадках города: в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина, в Сургутском педагогическом университете и музыкальном колледже.

Кроме того в городе пройдут: праздничные концерты, молодежный фестиваль национальных культур, для детей предусмотрены различные конкурсы и спортивные мероприятия.

Также в эти дни в Сургуте уже в четвертый раз пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Она стартует 3 ноября в галерее современного искусства «Стерх».