Нейростимуляция позволит югорчанам избавиться от боли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 08:43

Новую технологию внедряют специалисты в травматологической больнице Сургута.

Фото: Депздрав ХМАО

На поверхность спинного мозга устанавливают электрод, принимающий сигналы от стимулятора. Им управляет пациент, он же – контролирует в теле болевые ощущения с помощью специального пульта.

Главным преимуществом нейростимуляции является ее обратимость и отсутствие побочных эффектов. Все имплантированные части системы могут быть удалены или полностью отключены.

В отличие от многих лекарственных препаратов, стимуляция спинного мозга не влияет на функцию печени и почек, не вызывает сонливости.

«Нередко в медицинской практике встречаются случаи, когда пациент страдает синдромом хронической боли. Как правило, это состояние, когда уже многие известные способы лечения не дают положительного эффекта, что значительно снижает качество жизни человека, - прокомментировал главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс.

Новая технология позволяет нам помочь таким людям. Сегодня нейрохирурги Травматологической больницы Сургута проводят только тестовую стимуляцию, для имплантации постоянного устройства мы направляем пациентов в федеральные центры.

Но развитие технологий, активное внедрение мировых методик и тесное сотрудничество с коллегами из ведущих клиник позволяет нам в полном объеме внедрить метод по управлению хронической болью, не отправляя пациентов за пределы автономного округа».