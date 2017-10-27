НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Старшеклассников приглашают в «НАНОГРАД – Сургут»

27.10.2017 10:29

30 октября в городе стартует вторая каникулярная школа с таким названием. Пройдет она на базе гимназии «Лаборатория Салахова». 

Это образовательная программа, выстроенная на основании бизнес-кейсов. Направления работы «Нанограда» в этот раз приурочены к Году экологии и Году здоровья, связаны с современными инженерными технологиями и открытием детского Кванториума. Помимо решений кейсов, участников ждут публичные лекции, работа в творческих мастерских и культурно-развлекательные мероприятия.

Завершится программа – 3-го ноября.

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