Старшеклассников приглашают в «НАНОГРАД – Сургут»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 10:29

30 октября в городе стартует вторая каникулярная школа с таким названием. Пройдет она на базе гимназии «Лаборатория Салахова».

Это образовательная программа, выстроенная на основании бизнес-кейсов. Направления работы «Нанограда» в этот раз приурочены к Году экологии и Году здоровья, связаны с современными инженерными технологиями и открытием детского Кванториума. Помимо решений кейсов, участников ждут публичные лекции, работа в творческих мастерских и культурно-развлекательные мероприятия.

Завершится программа – 3-го ноября.