Водитель, сбивший женщин с детьми, стал фигурантом уголовного дела

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 10:37

Напомним, авария произошла 24 октября в Покачах. 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио» допустил наезд на 4 пешеходов и попытался скрыться, но был задержан.

Фото: 86.mvd.ru

Женщины 26 и 29 лет, а также две девочки 2014 и 2016 годов рождения, получили различные травмы.

Позже выяснилось, что водитель был пьян.

«В отношении подозреваемого органами следствия МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу», - говорится в официальном сообщении полиции.