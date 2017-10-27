НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Складировать снег в Сургуте некуда

27.10.2017 11:40

Об этом стало известно во время заседания комитета Думы по городскому хозяйству. Ни одна площадка сегодня не может принимать снег, сказал депутат Игорь Бруслиновский. 

Фото: news.vitebsk.cc

На данный момент в городе семь объектов для размещения снежных масс. Из них три являются полигонами, а четыре – пунктами временного размещения снега. Причем шесть готовы принимать его, но они не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Как выяснилось, до сих пор ни один из арендаторов не обращался за разрешением на строительство. Это значит, что они не собираются вкладывать средства в инженерную инфраструктуру.

Теперь администрация должна проанализировать ситуацию. Ее представителей заслушают на ноябрьском комитете.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че