Складировать снег в Сургуте некуда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 11:40

Об этом стало известно во время заседания комитета Думы по городскому хозяйству. Ни одна площадка сегодня не может принимать снег, сказал депутат Игорь Бруслиновский.

Фото: news.vitebsk.cc

На данный момент в городе семь объектов для размещения снежных масс. Из них три являются полигонами, а четыре – пунктами временного размещения снега. Причем шесть готовы принимать его, но они не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Как выяснилось, до сих пор ни один из арендаторов не обращался за разрешением на строительство. Это значит, что они не собираются вкладывать средства в инженерную инфраструктуру.

Теперь администрация должна проанализировать ситуацию. Ее представителей заслушают на ноябрьском комитете.