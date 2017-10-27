Водитель иномарки в Сургутском районе устроил аварию, пытаясь повернуть на автостоянку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 13:07

ДТП произошло накануне днем на 121 км автодороги «Сургут – Когалым».

Фото: dtp56.ru

32-летний мужчина, управляя Peugeot Boxer, при повороте налево на автомобильную стоянку не предоставил преимущество в движении Chevrolet Lacetti. В результате ДТП 37-летний пассажир второй иномарки получил травмы.

На территории округа за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3097 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

45 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.