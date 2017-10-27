НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчане должны пускать в дома подрядчиков при капремонте

27.10.2017 13:30

В противном случае фонды могут перенести сроки работ по обновлению инженерных сетей.

Фото: moikolodets.ru

 В это время собственник принимает на себя всю ответственность. Если трубы прорвет у него в квартире, то кроме ущерба своему имуществу, придется взять на себя вызов аварийной бригады и ущерб, причиненный соседям.

Для округа проблема недопуска подрядчиков актуальна. Только с 2015 по 2016 год Югорский фонд капитального ремонта направил в суд порядка полутысячи претензий. Лидером был Мегион - 229 претензий. Затем Нижневартовск - 81 претензия, Лангепас - 63, Сургут - 53.

Законодательство в данном случае стоит на стороне региональных операторов, поэтому все решения суда были в пользу Югорского фонда.

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