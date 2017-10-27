Сургутская ГРЭС-2 получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.10.2017 14:23
С 17 октября на станции работала комиссия в составе специалистов Ростехнадзора, МЧС по ХМАО, Тюменского РДУ, ПАО «Юнипро».
Акт проверки подписан без замечаний, говорится в официальном пресс-релизе. Среди обязательных условий для получения паспорта: наличие аттестованного и обученного персонала, выполнение ремонтно-эксплуатационной программы, готовность производственных зданий и сооружений.
Документ подтверждает, что оборудование и коллектив ГРЭС-2 готовы к работе в суровых климатических условиях.