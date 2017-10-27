В сургутском парке «За Саймой» обустроят большой детский городок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 16:05

Решение принято муниципальной комиссией по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: omskzdes.ru

По замыслу, довольно крупный по размерам комплекс будет рассчитан на все возрастные группы детей. Он должен включать игровые модули, качели, тактильные панели и прочее. В этом году планируется подготовить участок.

К работам подрядчик уже приступил. Но была задета территория с опытными участками СурГУ. Решено перенести «городок» на расстояние 45 метров. Ценные породы деревьев пересадили на другие территории парка «За Саймой».

Отметим, на обустройство детской площадки выделено более 6 миллионов рублей, порядка 4,5 миллионов – это средства окружного бюджета.