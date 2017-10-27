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Компанию «Газпром Переработка» через суд обяжут установить новую охранную зону для конденсатопровода

27.10.2017 18:18

 Об этом рассказал первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин.

Фото: rb7.ru

Речь идет о «трубе», которая проходит через несколько муниципалитетов — в пятикилометровую охранную зону попали треть Сургута, аэропорт города, поселки Сургутского и Нефтеюганского районов, Когалым и Пыть-Ях.

Геннадий Бухтин рассказал, что их власти подали в суд на «Переработку» и в правительстве ожидают положительного решения.

«СНИПы, которые установлены, говорят о том, что такие трубопроводы должны проходить на расстоянии 5 километров от последних строений. Но это не является основанием для установления охранной зоны в 5 километров», — прокомментировал Геннадий Бухтин, которого цитирует «URA.RU».

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