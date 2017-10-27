НОВОСТИ «СЕВЕРА»

5-го ноября вступят в силу новые правила перевозки в самолетах ручной клади

27.10.2017 18:31

За вес более пяти килограммов придется платить. 

Фото: vsenovostint.ru

Если пассажир откажется, его не пустят на борт, и деньги за билет не вернут. Габариты клади будет устанавливать перевозчик. Главным параметром при этом станет емкость полки для багажа в салоне лайнера или пространство под креслом.

Помимо небольшого чемодана с вещами, можно будет взять в полет дамскую сумку, портфель, верхнюю одежду, костюм в портпледе. В правилах сказано, что товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный пластиковый пакет, тоже можно бесплатно проносить на борт. Но вес и габариты пакетов с такими покупками устанавливает в своих правилах перевозчик.

Уточнил Минтранс и максимальный вес одного чемодана, который могут провезти, например, муж с женой и ребенком. Вес чемодана "на троих" для сдачи в багаж не может превышать 30 килограммов.

Авиакомпания также в праве разорвать с пассажиром договор перевозки, если он отказывается оплачивать вес багажа сверх норматива. И деньги ему за билет никто не вернет. 

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