Сургутскому художественному музею исполняется 25 лет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.10.2017 16:27

1 ноября он отметит свой серебряный юбилей. Коллекции музея представляют произведения искусства VII в. до н.э. - XXI веков: от археологических артефактов до современной сатирической графики и насчитывает двадцать тысяч единиц хранения.

Фото: urbanlife.info

Художественный музей первым в России соединил в едином экспозиционном пространстве археопредметы и современные мультимедийные технологии на выставке «Видевшие лицо Тарн» (2002-2006). Эксперименты музея были высоко оценены в российском культурном сообществе.

Яркой страницей в деятельности Сургутского художественного музея стал Международный форум визуального юмора КАРИКАТУРУМ – бренд Сургута, который был основан в 2001 году. Благодаря Форуму в музее сложилась единственная в России коллекция иронического искусства музейного уровня – 6000 единиц хранения (карикатура, шарж, фотография, скульптура).

В 2011 г. КАРИКАТУРУМ был удостоен знака «Сделано в Сургуте».

В 2015 году еще один проект музея получил отличительный знак «Сделано в Сургуте» - это проект КУКЛЯНДИЯ. Начавшийся в 2012 году с выставки кукол финской художницы С. Пеуры, проект развивается, совершенствуется, становится все более успешным и популярным.

Сегодня КУКЛЯНДИЯ задает темы для выставок, выбирает и приглашает лучших кукольников России и Европы, открывает новые имена. Благодаря проекту собрание музея пополнилось более 100 авторских кукол.