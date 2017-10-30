Урегулировать спор на почте помогут камеры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.10.2017 10:14

В отделениях почтовой связи Югры внедряется система видеонаблюдения. Специалисты устанавливают IP-камеры.

Нововведение затронуло 5 наиболее крупных отделений почтовой связи: 1 в Ханты-Мансийске, 1 в Нижневартовске и 3 в Сургуте. Большая часть видеокамер уже смонтирована, в ближайшее время ожидается подключение их к облачному порталу видеонаблюдения.

Система позволит в режиме реального времени контролировать работу отделения связи и уровень клиентского потока.

Как отметил заместитель директора по информационным технологиям УФПС Югры Максим Шварц, камеры также помогут решить спорные моменты в работе почтовиков.