Завтра перекроют трассу М-5 «Урал»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.10.2017 14:23

Речь - об отрезке федеральной магистрали на 191-м километре - "Подъезд к Екатеринбуругу", в районе остановки общественного транспорта "16-й километр".

Движение транспорта по нему ограничат в ночь с 31-го октября на 1-е ноября, в три часа, на сорок минут. Причина - работы по установке надземного пешеходного перехода.

Маршруты объезда: по направлению из Екатеринбурга - через ЕКАД и поселок Большой Исток, из Челябинска - через транспортную развязку на 188 километре. Дорожники извиняются за неудобства.