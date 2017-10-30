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Завтра перекроют трассу М-5 «Урал»

30.10.2017 14:23

Речь - об отрезке федеральной магистрали на 191-м километре - "Подъезд к Екатеринбуругу", в районе остановки общественного транспорта "16-й километр". 

Движение транспорта по нему ограничат в ночь с 31-го октября на 1-е ноября, в три часа, на сорок минут. Причина - работы по установке надземного пешеходного перехода.

Маршруты объезда: по направлению из Екатеринбурга - через ЕКАД и поселок Большой Исток, из Челябинска - через транспортную развязку на 188 километре. Дорожники извиняются за неудобства. 

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