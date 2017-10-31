Жителям домов на Пролетарском проспекте Сургута расширили парковки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 10:25

В ходе общественной приемки обновленных дворов вблизи домов № 8/1, 8/2 обошлось без замечаний.

Фото: admsurgut.ru

В частности, решены вопросы с освещением - установлены энергоэффективные светильники. Так, на территории дома №8/1 по проспекту Пролетарскому отремонтированы дворовой проезд и тротуары, расширена парковочная зона. Установлены новые скамейки, оснащены детские и спортивные площадки.

У дома №8/2 появились скамейки, урны, предусмотрели парковочные места. Также проведены работы по освещению придомовой территории, установлены ограждения газонов.

Напомним, в этом году на благоустройство сургутских дворов предусмотрено почти 97 миллионов рублей. Вклад собственников жилья составляет 10-20 процентов от общей суммы затрат.