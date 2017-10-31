Новая система лабораторных исследований стала доступна врачам Нягани

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 12:54

Система штрих-кодирования для регистрации лабораторных исследований введена в Няганской городской поликлинике.

Специалисты, ответственные за данное направление деятельности, уже отметили ряд преимуществ системы. В первую очередь, оборудование позволяет практически полностью исключить ошибки, возможные при внесении данных на определенного пациента.

Вся необходимая информация о человеке уже зафиксирована в коде, указанном в направлении на получение услуги. После нажатия всего лишь одной клавиши специалист получает возможность зарегистрировать анализ в электронной медицинской карте гражданина.