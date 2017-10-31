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Сургутяне представят Югру на премии «Студент года»-2017

31.10.2017 13:09

Очный этап пройдет в Симферополе с 15 по 18 ноября. Участие в нем примут более 200 человек, представляющих 62 субъекта России. 

Среди них пять студентов СурГПУ. Они отлично зарекомендовали себя в педагогическом университете. Анна Новоселова, Гор Бегларян, Тимур Скоробогатых, Анжела Лисицына и Анастасия Сорокина – представители студенческой элиты СурГПУ. Ребята прошли строгий отбор на заочном и очном этапах на уровне округа, заняв первые места в своих номинациях. 

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