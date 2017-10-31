Родственников 12-летней девочки в Сургуте задержали

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 13:13

Они подозреваются в истязании и причинении травм ребенку.

Фото: hmao.sledcom.ru

Напомним, на прошлой неделе гражданку Таджикистана из семьи изъяли органы опеки. С ожогами ее доставили в больницу.

Как выяснилось девочка прибыла в Сургут два года назад по доверенности от родителей. С тех пор жила с родственниками – супружеской парой, которая неоднократно избивала ребенка.

Следователи предъявили 31-летней женщине и 39-летнему мужчине обвинения в преступлениях. Их заключили под стражу, чтобы пара не скрылась.

Сейчас допрашивается отец 12-летней девочки, который прибыл в город. Следствие также намерено поговорить с работниками подразделения по вопросам миграции. Их действиям обещают дать правовую оценку.