НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Родственников 12-летней девочки в Сургуте задержали

31.10.2017 13:13

 Они подозреваются в истязании и причинении травм ребенку. 

Фото: hmao.sledcom.ru

Напомним, на прошлой неделе гражданку Таджикистана из семьи изъяли органы опеки. С ожогами ее доставили в больницу.

Как выяснилось девочка прибыла в Сургут два года назад по доверенности от родителей. С тех пор жила с родственниками – супружеской парой, которая неоднократно избивала ребенка.

Следователи предъявили 31-летней женщине и 39-летнему мужчине обвинения в преступлениях. Их заключили под стражу, чтобы пара не скрылась.

Сейчас допрашивается отец 12-летней девочки, который прибыл в город. Следствие также намерено поговорить с работниками подразделения по вопросам миграции. Их действиям обещают дать правовую оценку.

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