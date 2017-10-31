За минувшие выходные в Сургуте выпала месячная норма осадков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 14:48

Об этом на своих официальных страницах в соцсетях рассказал глава города Вадим Шувалов. Он просит горожан сообщать о некачественной работе коммунальщиков.

Фотографии и адреса дворов, утопающих в снегу, можно присылать по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Отметим, этой зимой уборкой городских улиц и тротуаров будут заниматься 8 компаний. Тротуары будут посыпать песко-соляной смесью. Она остается самым эффективным и экономичным способом борьбы с гололедом.