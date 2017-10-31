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За минувшие выходные в Сургуте выпала месячная норма осадков

31.10.2017 14:48

 Об этом на своих официальных страницах в соцсетях рассказал глава города Вадим Шувалов. Он просит горожан сообщать о некачественной работе коммунальщиков. 

Фотографии и адреса дворов, утопающих в снегу, можно присылать по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Отметим, этой зимой уборкой городских улиц и тротуаров будут заниматься 8 компаний. Тротуары будут посыпать песко-соляной смесью. Она остается самым эффективным и экономичным способом борьбы с гололедом.

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