Жилой дом на улице 30 лет Победы снова не принят

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 16:36

Дольщики не получат квартиры в этом году. Сроки сдачи 18-этажного здания в очередной раз перенесены.

Как стало известно «Правде УрФО», вопросы к качеству работы застройщика возникли у Госжилстройнадзора в ходе приемки объекта. Сообщается, что дом могут сдать в конце декабря, хотя чиновники называли дату 15 октября.

Напомним, в начале сентября было заявлено, что 99% квартир в доме на улице 30 лет Победы находится в стадии готовности. И уже стартовали работы по благоустройству территории.