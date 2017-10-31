НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В России установлены единые правила проезда перекрестков с круговым движением

31.10.2017 17:10

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Теперь преимущество повсеместно получили автомобили, которые двигаются по кольцу. Такая практика существует почти во всех европейских странах, считается, что она доказала свою эффективность.

Правительство вместе с депутатами Госдумы также работает над тем, чтобы как можно скорее были приняты законы о залоге за автомобиль для пьяных водителей, ответственности за опасное вождение. Такие нововведения крайне необходимы для обеспечения безопасности на дорогах, считают власти. 

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