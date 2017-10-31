До конца года в Югре уберут 166 несанкционированных свалок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 18:24

На это потратят 64 млн рублей. Уже убраны больше пятисот территорий. Речь об этом шла на заседании комиссии по развитию местного самоуправления.

К примеру, в Лангепасе, Радужном, Пыть-Яхе, Югорске, Ханты-Мансийске, а также в Белоярском и Октябрьском районах уничтожены все свалки.

Участники совещания обсудили с общественниками из «народного фронта «За Россию» работу в рамках проекта «Генеральная уборка». Ликвидировано 148 объектов, отмеченных на интерактивной карте. 57 из них – в Сургуте. Это 74% от всего количества в города.