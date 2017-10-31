«Сургутнефтегаз» проведет соревнования по мини-футболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 16:14

Состязания среди мужских команд в зачёт комплексной спартакиады стартуют 1 ноября. В них примут участие 44 команды.

Коллективы будут разделены на четыре подгруппы согласно итогам соревнований в 2016 году. Игры состоятся по правилам Российской ассоциации мини-футбола. Футболисты сыграют по круговой системе два тайма по 15 минут с перерывом в пять минут. По две команды из каждой подгруппы выйдут в финал и разыграют с первого по восьмое места.

Игры будут проходить в спортивном комплексе «Нефтяник» г.Сургута (ул.Энтузиастов 47а). По итогам первенства победители и призеры будут награждены в конце ноября.