ГИБДД предупреждает водителей о туманах в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.10.2017 14:59

Ввиду недостаточной видимости, окружная Госавтоинспекция просит быть особенно внимательными и при подъезде к опасным участкам дорог снижать скорость движения.

Фото: topnews.lg.ua

Основной вид дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой видимости - в том числе и в тумане – наезд на неподвижное препятствие или же движущееся транспортное средство, пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Именно поэтому главное условие безопасного движения в тумане – значительное снижение скорости движения.

Госавтоинспекция рекомендует: попав в туман, включите габаритные огни и противотуманные фары, так как в этой ситуации, как и во многих других, главное – обозначить свое присутствие на дороге, чтобы водители двигающихся позади транспортных средств могли вас видеть и соизмерять дистанцию.