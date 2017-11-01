Более 39 тысяч югорчан будут получать набор соцуслуг в натуральном виде

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.11.2017 10:39

Это федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату по линии ПФР. К ним относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и другие.

Все они определились с тем, что набор социальных услуг им необходим в натуральном виде. Получать его будут с 1 января 2018 года. В данный набор входят: обеспечение лекарствами, специальным питанием, санаторными путевками, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.