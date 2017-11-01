НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте продолжают заниматься настройкой светофоров

01.11.2017 10:53

В ноябре планируется обновить работу «регулировщиков» на 14 перекрестках. 

Фото: millionka.ru

Среди них участки с большим трафиком: Аэрофлотская – Крылова – Индустриальная, Мира – Маяковского, Югорский тракт – Заячий остров, Энгельса – Ленина – Университетская и Энгельса – Республики.

Полный список есть на официальных страницах в соцсетях Вадима Шувалова. Он попросил всех водителей поделиться данным постом, чтобы как можно больше автолюбителей знали и были готовы к изменениям.

Между тем, отзывы на нововведения не всегда положительные. Большинство читателей мэра пишут, что ситуация на перекрестках стала намного хуже: пробки увеличились в разы.

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