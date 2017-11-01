Новый мост появился в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.11.2017 11:31

Он связал Дворец искусств «Нефтяник» со старыми районами города. Теперь можно говорить о том, что здесь появится пешеходная зона – своеобразный сургутский «Арбат», говорят в сургутской Думе.

Фото: dumasurgut.ru

Решение о строительстве моста было принято нынешним летом, и за столь короткий срок удалось выполнить все запланированные работы. На эти цели потрачено около 55 млн рублей.

Весной планируется приступить к благоустройству территории: оформить аллею и организовать парковую зону. Обсуждать эскизы власти намерены вместе с горожанами.