Новый мост появился в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.11.2017 11:31
Он связал Дворец искусств «Нефтяник» со старыми районами города. Теперь можно говорить о том, что здесь появится пешеходная зона – своеобразный сургутский «Арбат», говорят в сургутской Думе.
Фото: dumasurgut.ru
Решение о строительстве моста было принято нынешним летом, и за столь короткий срок удалось выполнить все запланированные работы. На эти цели потрачено около 55 млн рублей.
Весной планируется приступить к благоустройству территории: оформить аллею и организовать парковую зону. Обсуждать эскизы власти намерены вместе с горожанами.