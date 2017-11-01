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В районе Сургута утонули два рыбака

01.11.2017 13:44

 Мужчины 64 и 46 лет еще неделю назад отправились на реку Почекуйку и пропали. Специалисты МКУ «Сургутский спасательный центр» нашли их тела спустя некоторое время. 

Один из рыбаков был запутан в сетях, при этом оба обнаружены без спасательных жилетов. Резиновая лодка, на которой погибшие отправились на рыбалку, оказалась повреждена. Причины происшествия устанавливаются.

Специалисты напоминают, что соблюдение мер предосторожности на водоемах в период ледостава - главное условие предотвращения несчастных случаев.

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