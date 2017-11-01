Житель ХМАО зарубил четверых человек, проиграв им в карты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.11.2017 15:10

Инцидент произошел в Березовском районе, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: habinfo.ru

В сообщении говорится, что 48-летний мужчина вместе с сожительницей приехал в Березово, чтобы обследоваться в медучреждении.

Пара решила переночевать у случайной 39-летней знакомой. Там они распивали спиртное и играли в карты в компании еще троих мужчин 1998, 1969 и 1962 годов рождения.

Отмечается, что во время распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей из-за выигрыша последнего в карты произошла ссора. После этого мужчина вооружился топором и нанес им удары хозяйке квартиры, а также трем ее гостям. Все потерпевшие скончались на месте преступления.

Подчеркивается, что мужчина попытался скрыться от следствия, но его вскоре задержали. Сожительница мужчины дала следователям "изобличающие его показания". Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.