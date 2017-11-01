НОВОСТИ «СЕВЕРА»

3 ноября Сургутский краеведческий музей присоединится к акции «Ночь искусств»

01.11.2017 19:22

Для посетителей он откроет свои двери с 18.00 до 23.00 часов. Основные мероприятия будут посвящены Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в России и Дню народного единства. 

Сургутян ожидают интерактивные занятия, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, выставки, конкурсы и музыкальный концерт.

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - структурное подразделение Сургутского краеведческого музея порадует гостей интересной программой, которая будет посвящена сохранению культурных традиций русского народного творчества. В завершении вечера состоится просмотр фильма-сказки «Василиса Прекрасная» (1939 г.).

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