Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.11.2017 21:34
На трассе под городом Пыть-Ях на расстоянии 150 метров друг от друга произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей.
Фото: misanec.ru
Как говорится в сообщении на сайте местной администрации, в результате случившегося пострадали восемь человек. Как стало известно, столкновение бензовоза, рейсового автобуса и легковушки произошло на 700-м км федерального участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пыть-Яха.
Чуть позже произошло ДТП с участием еще четырех машин, в том числе микроавтобуса.
По словам главы города Олега Ковалевского, в медучреждения обратились восемь горожан, все они получили травмы легкой степени тяжести.