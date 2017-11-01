Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.11.2017 21:34

На трассе под городом Пыть-Ях на расстоянии 150 метров друг от друга произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей.

Фото: misanec.ru

Как говорится в сообщении на сайте местной администрации, в результате случившегося пострадали восемь человек. Как стало известно, столкновение бензовоза, рейсового автобуса и легковушки произошло на 700-м км федерального участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пыть-Яха.

Чуть позже произошло ДТП с участием еще четырех машин, в том числе микроавтобуса.

По словам главы города Олега Ковалевского, в медучреждения обратились восемь горожан, все они получили травмы легкой степени тяжести.