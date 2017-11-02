Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Александру Легкову выступать на Олимпиадах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 02.11.2017 09:51
Также принято решение по аннулированию его результатов с Игр 2014 года.
Фото: skio.su
Дисциплинарная комиссия МОК на днях провела слушания и признала виновными двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова — в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн. Он отмечает, что такое решение идет вразрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда. Последний постановил снять со спортсменов дисквалификацию.
Напомним, югорчанин Александр Легков завоевал в Сочи золотую медаль в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете 4х10 км. Эта олимпиада стала пиком в его спортивной карьере.