Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Александру Легкову выступать на Олимпиадах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.11.2017 09:51

Также принято решение по аннулированию его результатов с Игр 2014 года.

Фото: skio.su

Дисциплинарная комиссия МОК на днях провела слушания и признала виновными двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова — в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн. Он отмечает, что такое решение идет вразрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда. Последний постановил снять со спортсменов дисквалификацию.

Напомним, югорчанин Александр Легков завоевал в Сочи золотую медаль в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете 4х10 км. Эта олимпиада стала пиком в его спортивной карьере.