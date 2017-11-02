НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В новый перинатальный центр Сургута подали тепло

02.11.2017 10:24

Во всех корпусах строящегося объекта завершён монтаж системы теплоснабжения. Это позволит продолжить зимой внутренние отделочные работы. 

Фото: pfvis.ru

По данным застройщика, на стройплощадке сегодня трудятся в две смены более 600 человек. Работа ведется практически в круглосуточном режиме. Завершается черновая отделка помещений в хозяйственном и пищевом блоках, а также в одном из основных корпусов. Ещё в двух корпусах эта работа выполнена уже на 50%.

Специалисты ООО «ВИС Инфраструктура» завершили устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж индивидуальных тепловых пунктов медицинских и административных корпусов. На финишной прямой находятся и работы по монтажу витражей и облицовочного слоя фасада.

Ранее правительство Югры сообщало, что здание будет введено в эксплуатацию летом 2018 года.

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