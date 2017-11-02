В Сургуте проходит театральный фестиваль «КУКЛАград 2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.11.2017 11:42

В его рамках пройдет 11 представлений театров кукол из разных городов России. Выступят коллективы из Кургана, Перми, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута.

Также состоится более 50 мастер-классов. Спектакли будут показаны на сцене Сургутской филармонии. Мероприятия «КУКЛАграда 2017» завершатся 6 ноября. В этот заключительный день можно будет увидеть премьеру от городского театра актера и куклы «Петрушка» — постановку «МойДоДыр».