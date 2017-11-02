НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17 человек вчера пострадали на дорогах Югры

02.11.2017 12:51

 За сутки в регионе зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. 

Фото: 86.mvd.ru

Около 11 утра в Пыть-Яхе на 698 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» «МАЗ» въехал в впереди идущий «ВАЗ». После этого автобус въехал в «ВАЗ». Как говорится в сводке региональной ГИБДД, 66-летний водитель «МАЗа» не учел дорожные условия.

Четыре пассажира автобуса пострадали.

Спустя час на этом же участке дороги 54-летний водитель автобуса «Форд Транзит», допустил касательное столкновение со стоящими в пробке автомобилями «Шевроле», «ГАЗ» и «КамАЗ».

В результате ДТП телесные повреждения получили три пассажира автобуса.

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