За покушение на убийство в Сургуте ищут двух человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.11.2017 13:20

Уроженцы Казахстана застрелили мужчину и ранили его 14-летнего сына. Это произошло вечером 1 ноября в охотничьем домике в окрестностях города.

Фото: hmao.sledcom.ru

Отец подростка погиб, а сам мальчик остался жив благодаря очевидцу, который выхватил ружье у злоумышленника.

Подельники скрылись. Сейчас их ищут. Выезды из города перекрыты полицией. Покинуть Сургут можно только, предъявив документы, пишут пользователи соцсетей.

Сами подозреваемые - уроженцы Казахстана Подшивалов Владимир Александрович, 1991 года рождения, и Кузьмин Станислав Владимирович, 1989 года рождения. Оба мужчины находятся в федеральном розыске за совершение преступлений на территории Республики.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождении данных граждан сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району по телефону: 8 (3462) 74-60-02; в дежурную часть ОМВД России по г. Сургуту по телефону: 8 (3462) 76-13-12, 76-13-11, 76-13-21; либо 102. Конфиденциальность гарантируется!