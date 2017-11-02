Утверждён бюджет Югры на ближайшие три года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.11.2017 13:46

Сам документ социально ориентирован, а его параметры – остаются на уровне нынешнего года.

Фото: om-saratov.ru

Как прокомментировала губернатор Наталья Комарова, социальные статьи бюджета составляют порядка 72% от всего объема вкладываемых средств.

Согласно информации, доходы на следующий год составят 176 млрд, затем ежегодно еще плюс 3 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2018 планируется в объеме 22,6 млрд рублей. Далее он будет постепенно уменьшаться. Так, в 2019 году он может составить 16,6 млрд, через год — 15,2 млрд.

«Источниками покрытия станут госзаимствования и поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа», — говорится в документах.