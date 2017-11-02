В Югре появятся кинозалы для слепых и слабослышащих

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.11.2017 15:18

Российские фильмы для инвалидов, а также пожилых людей, начнут показывать во всех коммерческих кинотеатрах региона с 1 января 2018 года.

Фото: today.com

Для фильмов будут записывать специальные звуковые дорожки. Одна из них предназначена для слепых и слабовидящих. Надев наушники, посетители кинозалов услышат дикторский текст, который описывает происходящее на экране. Так, в воображении человека будет формироваться картинка, представленная в фильме.

Другая дорожка будет записана для слабослышащих. Они смогут бесконечно увеличивать звук.

Новый формат уже опробовали в кинотеатрах Ханты-Мансийска и Сургута.