НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпания Utair представила обновленный бренд

02.11.2017 17:10

Презентация прошла в аэропорту Внуково. 

Фото: utair.ru

Миссия перевозчика – сближать людей, делая авиацию простой, прозрачной и удобной. Это стремление заложено в новом бренде и его чистом и лаконичном стиле.

Простоту передают новый шрифт и верстка; фирменный знак – метафора следа самолета и движения; об авиации напоминают фирменные цвета – синий и белый. Новый дизайн разработан агентством Friends Moscow.

К концу 2018 года будет перекрашен парк самолетов, обновятся сайт, мобильное приложение, форма пилотов и бортпроводников, все сервисы компании выйдут в новом имидже., говорится в официальном пресс-релизе.

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